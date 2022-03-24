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    Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölüm 2. fragmanı: Herkes sussun çünkü büyük savaş başlıyor!

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınlanan son fragmanında; Alparslan'ın babasını bulmak için harekete geçtiği görüldü. Bizans tarafından ise Diyojen, Dukas'ı Alparslan'ın kılıcına teslim etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 19:52
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölüm 2. fragmanı: Herkes sussun çünkü büyük savaş başlıyor!

    Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in paylaştığı TRT 1'in rekor kıran dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu heyecan dolu sahnelerle devam ediyor.

    Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden gelen yeni fragman, herkesi heyecanlandırdı.

    Yayınlanan yeni fragmanda; Alparslan'ın kaçırılan babası Çağrı Bey'i bulmak için harekete geçtiği görüldü.

    Yeni bir plan yapan Alparslan'a ise en büyük yardımı Bizans tarafından Diyojen yaptı ve Dukas'ı ona teslim etti.

    Diyojen, hem Kekavmenos'tan hem de Dukas'tan kurtulmak için bu hamleyi yaparken, Alparslan ise babasını Dukas'a sordu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölüm 2. fragmanı...

    Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölüm 2. fragmanı: Herkes sussun çünkü büyük savaş başlıyor! #1


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