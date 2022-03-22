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    • Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı: Çağrı Bey kaçırıldı, Karaca Hatun Akça Hatun'a bıçak çekti!

    Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı: Çağrı Bey kaçırıldı, Karaca Hatun Akça Hatun'a bıçak çekti!

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 19. bölüm fragmanında; Prens Liparit'in oğulları, Çağrı Bey'i kaçırdı. Karaca Hatun, Akça Hatun'un boğazına hançer dayarken Alparslan, Diyojen'le işbirliği yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:41
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı: Çağrı Bey kaçırıldı, Karaca Hatun Akça Hatun'a bıçak çekti!

    Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in paylaştığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 21 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 18. bölümüne Barış Arduç'un Kur'an-ı Kerim okuduğu sahne damgasını vurdu.

    Dizinin yeni bölümünün hemen ardından 28 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yayınlanan fragmanda; Prens Liparit'in oğlu İvan, Vaspurakan Valisi Dukas ile tanıştı. Öte yandan Prens Liparit'in oğulları, Çağrı Bey'i kaçırdı.

    Diyojen ile Vaspurakan Valisi Dukas, Kekavmenos'tan kurtulmanın planlarını yaparken Akça Hatun, Karaca Hatun'un yaptıklarını öğrendi.

    Akça Hatun, Karaca Hatun'un yaptıklarını obadaki herkese anlatacağını söylerken Karaca Hatun, buna asla izin vermeyeceğini söyleyerek Akça Hatun'un boğazına hançer dayadı.

    Öte yandan Alparslan, Diyojen'e Vaspurakan Valisi Dukas'ı istediğini söyledi ve ona bir teklif sundu.

    Makam sevdasıyla yanıp tutuşan Diyojen, hem Kekavmenos'tan hem de Dukas'tan kurtulmasını sağlayacak teklife ne cevap vereceği ise merak konusu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı...

    Alparslan: Büyük Selçuklu 19. Bölüm Fragmanı VİDEO

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 18. BÖLÜM ÖZETİ

    Kurduğu tertiple Büst’e girip Bozan’ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan’ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst’te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul’a söyleyecek mi? Karmatilerin yüce natık dediği Bozan’ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak?

    Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk’ün başında bekleyen Akça’nın sırrı şifa olacak mı? Şehver’in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman’a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak?

    Vaspurakan Valisi olan Dukas’ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan’ın fethi için yeni planlar yapacak. Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan’ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak? Selçuklu’nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?


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