Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm 2. fragmanı: Eli kesilen Alparslan'ın kılıç sallaması zora girdi!

Alparslan'ın yayınlanan son fragmanında; savaş sahneleri yine nefesleri keserken, Alparslan'ın eli kılıçtan nasibini aldı. Bu durum karşısında yıkılan Alparslan'ın hüznü fragmana yansıdı.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, Uyanış: Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğindedir.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait olayları ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alan dizi, aksiyon dolu sahneleriyle dikkati çekiyor.

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu ve Gizem Karaca gibi isimlerin yer aldığı dev proje, Pazartesi günleri ekrana geliyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı diziden yeni bölüme kısa bir süre kala 2. fragman ise geldi.

Yayınlanan son fragmanda; Alparslan'ın savaş sırasında elinin kesildiği görüldü ve bu durum işleri zora soktu.

Yeniden toparlanmaya ve kılıç kullanmaya çalışan Alparslan'ın kanlı eli, fragmanı izleyen seyirciyi üzdü.

Akça Hatun cephesinde ise olaylar hızlanmaya başladı. Karaca'nın canına kastettiğini öğrenen Akça, bunun affının olmadığını söyledi.

Akınay Ana uzun süredir acı çektiği ve öldü sandığı oğluna fragmanın son sahnesinde kavuştu ve gözyaşları sel oldu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm 2. fragmanı İZLE