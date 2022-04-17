Alparslan: Büyük Selçuklu 22. bölüm 2. fragmanı: Akınay Hatun büyük yara aldı, Akça'nın haykırışı yürek yaktı!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 22. bölüm 2. fragmanında; Liparit'in oğlu Rati'nin Akınay Hatun'u yaraladığı görüldü. Akınay Hatun'un yaralandığını gören Akça Hatun'un çığlığı ise yürek sızlattı.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 18 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 22. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Liparit'in oğlu Rati'nin Akınay Hatun'u yaraladığı görüldü. Akınay Hatun'un yaralandığını gören Akça Hatun'un ''Ana!'' diye haykırışı ise yürek sızlattı.

Öte yandan Romen Diyojen'in ''Mezarına hoş geldin Alparslan.'' sözleri dikkati çekti.

Peki Akınay Hatun ölecek mi? Ayşegül Ünsal diziden ayrılacak mı? Alparslan'a ne olacak? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 22. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 22. Bölüm 2. Fragman İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm özeti

Ermeni köyüne baskın yapılacağı istihbaratını alan Alparslan ve alplar, Ermeni köyüne gitmişler, köydekilerin hançerleriyle burun buruna kalmışlardı. Alparslan bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler tuzaklarına düşürdükleri Alparslanlara karşı ne yapacaklar? Kekavmenos ile bir anlaşma yapan Selçuklular, bu anlaşmadan doğan haklarını nasıl kullanacak? Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek?

Karaca, Akça’nın aslında Selçuklu’ya çalıştığını yazdığı kağıdı Kekavmenos’un heybesine koymuştu. Bu notu bulan Kekavmenos’un buna tepkisi ne olacak? Akça açığa çıkacak mı yoksa Alpagut bunu önleyebilecek mi? Karaca emeline ulaşıp Akça’dan kurtulacak mı?

Ferzat’ın kaçmasını sağlayan Yınal, bundan sonraki süreçte Ferzat ile bir işbirliğine mi gidecek, yoksa ondan kurtulmaya mı çalışacak? Dukas’ın yaralarını iyileştiren Ferzat, elindeki tuttuğu hazinenin farkına vardığında nasıl bir yol izleyecek? Vaspurakan valisi olma yolunda kurduğu planlar ardı ardına bozulan Diyojen’in yeni hamleleri ne olacak?