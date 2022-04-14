Alparslan: Büyük Selçuklu 22. bölüm fragmanı: Tünel çöktü, Alparslan göçük altında kaldı!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 22. bölüm fragmanında; Alparslanlar tünelde sıkışıp kaldı. Bir çıkış yolu bulan Alparslan, tam çıkmaya çalıştığı sırada tünelin çökmesiyle göçük altında kaldı.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in paylaştığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 18 Nisan Pazartesi akşamı 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 22. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Selcan Hatun'un ''Alparslanların dönmesi yakındır. Gün batmadan Akça'yı isteyeceğiz.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Alparslanların tünelde sıkışıp kaldıkları görülürken Alparslan, bir çıkış yolu buldu. Ancak Alparslan tam tünelden çıkarken delik çöktü ve Alparslan göçük altında kaldı.

Alparslan'ın başına gelenleri hisseden Akça Hatun ise fenalaştı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 22. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 22. Bölüm 1. Fragman VİDEO

Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm özeti

Ermeni köyüne baskın yapılacağı istihbaratını alan Alparslan ve alplar, Ermeni köyüne gitmişler, köydekilerin hançerleriyle burun buruna kalmışlardı. Alparslan bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler tuzaklarına düşürdükleri Alparslanlara karşı ne yapacaklar? Kekavmenos ile bir anlaşma yapan Selçuklular, bu anlaşmadan doğan haklarını nasıl kullanacak? Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek?

Karaca, Akça’nın aslında Selçuklu’ya çalıştığını yazdığı kağıdı Kekavmenos’un heybesine koymuştu. Bu notu bulan Kekavmenos’un buna tepkisi ne olacak? Akça açığa çıkacak mı yoksa Alpagut bunu önleyebilecek mi? Karaca emeline ulaşıp Akça’dan kurtulacak mı?

Ferzat’ın kaçmasını sağlayan Yınal, bundan sonraki süreçte Ferzat ile bir işbirliğine mi gidecek, yoksa ondan kurtulmaya mı çalışacak? Dukas’ın yaralarını iyileştiren Ferzat, elindeki tuttuğu hazinenin farkına vardığında nasıl bir yol izleyecek? Vaspurakan valisi olma yolunda kurduğu planlar ardı ardına bozulan Diyojen’in yeni hamleleri ne olacak?