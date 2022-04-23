Alparslan: Büyük Selçuklu 23. bölüm 2. fragmanı: Diyojen ve Liparit kardeşler Kekavmenos'u öldürdü!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 23. bölüm 2. fragmanında; Romen Diyojen ve Liparit Kardeşler, Tekfur Kekavmenos'u öldürdü. Öte yandan Süleyman ve Alparslan, Evdokya yüzünden karşı karşıya geldi.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 25 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 23. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Alparslan, Lucas'a Evdokya'nın nerede olduğunu sordu. Lucas ise ''Sevgili eşim Evdokya çoktan Konstantinopol'e varmıştır.'' şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Liparit Kardeşler'den Rati, ''Tekfur Kekavmenos'u öldürmezsen sen ölürsün.'' diyerek Romen Diyojen'i tehdit etti. Bunun üzerine Diyojen, ''Bitirelim şu işi.'' dedi.

Sonraki sahnede Liparit Kardeşler'den İvan'ın Tekfur Kekavmenos'un boynuna hançer dayaması ve Kekavmenos'un bağırması dikkati çekti.

Karnından kılıçlanan Akınay Hatun'un tedavisi sürerken Alparslan, Diyojen'i alt etmenin yollarını aramaya başladı.

Romen Diyojen, ''Saygıdeğer Tekfur Kekavmenos'un ölümü, bizleri derinden sarstı. Selçuklu Tekfur'a yapılan bu alçakça saldırının hesabını verecek.'' diyerek suçu Selçuklu'nun üzerine attı.

Öte yandan Evdokya'nın hain olduğunu öğrenen Alparslan, Süleyman'ın karşısına dikildi ve hiçbir özür ve bahane kabul etmediğini söyledi.

Peki Kekavmenos öldü mü? Toprak Sergen diziden ayrıldı mı? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 23. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 23. Bölüm 2. Fragman İzle

Alparslan: Büyük Selçuklu 22. bölüm özeti

Kekavmenos’un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati’nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı.

Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti.

Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos’u dehlizde ölüme terk eden Diyojen’in bir sonraki planı ne olacak? Kekavmenos’un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos’tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?