Alparslan: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı: Sultan Tuğrul suikaste kurban gitti, haince hançerlendi!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 23. bölüm fragmanında; Romen Diyojen, Sultan Tuğrul'a suikast düzenledi. Mezar başında dua eden Tuğrul Bey, mezardan çıkan düşman tarafından haince hançerlendi.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in izlenme rekorları kıran Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 25 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 23. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden kurtulmanın bir yolunu bulurken Romen Diyojen, Sultan Tuğrul'a suikast düzenlemek için harekete geçti.

Kekavmenos, ''Umarım yaptığın plan başarılı olur.'' derken Romen Diyojen, ''Bugün Tuğrul'un son günü olacak.'' dedi.

Mezar başında dua eden Tuğrul Bey ise mezardan çıkan düşman tarafından saldırıya uğradı ve hançerlendi.

Peki Tuğrul Bey ölecek mi? Barış Bağcı diziden ayrılacak mı? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 23. Bölüm 1. Fragman İzle

Alparslan: Büyük Selçuklu 22. bölüm özeti

Kekavmenos’un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati’nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı.

Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti.

Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos’u dehlizde ölüme terk eden Diyojen’in bir sonraki planı ne olacak? Kekavmenos’un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos’tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?