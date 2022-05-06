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    Alparslan: Büyük Selçuklu 24. bölüm 2. fragmanı: Alparslan gözünü Konstantinopolis'e dikti!

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınlanan son fragmanında; Alparslan'ın Bizans'a savaş açtığı görüldü. Alparslan olmadan yaşayamayacağını söyleyen Akça ise sözleri ile herkesi ağlattı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 15:10
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 24. bölüm 2. fragmanı: Alparslan gözünü Konstantinopolis'e dikti!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğindedir.

    Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i buluşturan dizi, Sultan Alparslan'ın hayatına ışık tutuyor ve tarihi detayları seyirci ile buluşturuyor.

    Tarih ve aksiyon dolu sahnelerle dikkati çeken dizinin yayınlanan son fragmanında; Alparslan'ın Bizans topraklarına saldırmak için hazırlık yaptığı görüldü.

    Gözünü Konstantinopolis'e diken Alparslan için endişelenen Akça ise duygu dolu bir konuşma yaptı.

    Onsuz yaşayamayacağını ve endişeli olduğunu söyleyen Akça'nın sözleri hem seyirciyi hem de Alparslan'ı etkiledi. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 24. bölüm 2. fragmanı..

    Alparslan: Büyük Selçuklu 24. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Alparslan: Büyük Selçuklu 24. bölüm 2. fragmanı: Alparslan gözünü Konstantinopolis e dikti! #1


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