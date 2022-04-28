Alparslan: Büyük Selçuklu 24. bölüm fragmanı: Karaca, Akça'yı öldürdü!

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınlanan yeni fragmanında; Karac ve Akça'nın kavga ettiği görüldü. Karaca, Akça'nın başına vurup onu yere düşürürken, gözleri kapanan Akça'nın ise öldüğü düşünüldü.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, TRT ekranlarına damga vurmaya devam ediyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan; Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını anlatıyor.

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'u buluşturan dizinin her bölümü ilgi ve heyecanla takip edilirken, yeni fragman ise yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Çağrı Bey'in Alparslan'dan hesap sorduğu ve annesinin katilini ona söylemediği için kızgın olduğu görüldü.

Duygusal anlar yaşayan baba-oğlun yüzleşmesi ekran başındaki herkesi hüzünlendirmeyi başardı.

Fragmana damga vuran bir diğer detay ise Karaca ve Akça'nın çadırda yaşanan kavgası oldu. Karaca, Akça'nın başına vurarak onu bayılttı.

Akça'nın yere düşmesi ve bayılması, "Kesin öldü" sözlerine neden olurken, bölüm sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 24. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 24. bölüm fragmanı İZLE