Alparslan: Büyük Selçuklu 25. bölüm 2. fragmanı: Kervanlar patladı, Alparslan ve Yınal Bey büyük yara aldı!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun 25. bölüm 2. fragmanında; Diyojen, Selçuklu kervanlarına patlayıcı koydurttu. Kervanların patlamasının ardından Alparslan ve Yınal Bey'in yerde hareketsiz yattığı görüldü.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 16 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 25. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Romen Diyojen'in, ''Art arda patlayacak kervanlarla yaptıklarının hesabını fazlasıyla verecekler efendim.'' sözleri dikkati çekti.

Alparslan, Vaspurakan'a bir parça ekmek dahi aş girmeyeceğini söylerken Kekavmenos, Maria'yı göndermedi.

Kekavmenos'un Maria'ya söylediği, ''Sen Alparslan'ın umduğu gibi karısı değil eceli olacaksın.'' sözleri merak uyandırdı.

Öte yandan Selçuklu kervanlarına patlayıcı yerleştirildi. Kervanların patlamasının ardından Alparslan ve Yınal Bey'in yerde hareketsiz yattığı görüldü.

Peki Alaprslan ve Yınal Bey ölecek mi? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 25. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 25. Bölüm 2. Fragman İzle

Alparslan: Büyük Selçuklu 24. bölüm özeti

Akça yıllardır sakladığı büyük sırrı Alparslan’a açıkladı, Nizamülmülk de bu konuşma gerçekleşirken onları gördü. Alparslan’ın bu sırra vereceği tepki ne olacak? Nizamülmülk, Akça’nın sözlerini duydu mu? Akça, babasına gerçeği açıklayacak mı?

Alparslan, Vaspurakan zindanında kaldıktan sonra boynunda birtakım yaralar oluşmuştu, bu yaralar Alparslan ve çevresinde tedirginliğe sebep oldu. Bu yaralar neden çıktı? Sultan Tuğrul annesinin mezarına saklanan Bizanslı bir suikastçı tarafından hançerlendi, Tuğrul’un durumu nasıl? Tuğrul’un ölmediği haberi Vaspurakan’a ulaşınca Vaspurakandakiler ne yapacak?

Biruni’nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan’ı kuşatma hazırlıklarına başladı. Selçuklu’nun Vaspurakan’ı fetih etme hamlelerine karşılık Vaspurakan’ın hamlesi ne olacak?

Öldüğü sanılan Dukas, Vaspurakan’a geri dönmüş, oradakilerin şaşkın bakışları arasında kaleye girmişti. Rati ve İvan karşılarında kanlı canlı gördükleri Dukas’a ne yapacak? Kekavmenos, Dukas’ın dönüşünü bir fırsata çevirebilecek mi? Dukas tarafından tutsak edilen Diyojen’e müstehak görülen ceza ne olacak?