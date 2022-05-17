Alparslan: Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı: Kekavmenos, Maria'nın hain olduğu gerçeğiyle yüzleşti!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Alparslan, Vaspurakan seferi ordunun başına geçerken Kekavmenos, Maria'nın hain olduğunu öğrendi.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 23 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 26. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; patlamada ağır yaralanan Yınal Bey'in, ''Vazifeyi yeğenim Alparslan'ın layıkıyla yerine getireceğine kuşkum yok.'' sözleri dikkati çekti.

Vaspurakan Seferi için ordunun başına geçen Alparslan, Akça Hatun ile bir olup plan yaptı ve Türkmenlerin kaçmasını sağladı.

Kekavmanos'a Türkmenlerin kaçtığını söyleyen Alpagut, Maria'yı ifşa etti ve hain olduğunu söyledi.

Maria'nın hain olduğu gerçeğiyle yüzleşen Kekavmanos ise sinirden deliye döndü. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 26. Bölüm 1. Fragman İzle

Alparslan: Büyük Selçuklu 25. bölüm özeti

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 25. bölümünde; Kekavmenos’un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan’a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu’da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

Alparslan, Akça’ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan’ın fethinden sonra mı beyan edecek?

Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans’ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?