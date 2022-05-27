Petrol
113.44
-0.64%
Euro
17.5828
0.13%
Dolar
16.3975
0.30%
Altın
980.63
0.83%
Borsa
2449
0.00%
Bitcoin
481.670
0.72%
BTXN Coin
12.79
2.48%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı: Sezon finali öncesi büyük ve kanlı savaş..!

    Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı nefes kesti. Yayınlanan fragmanda; savaş sahneleri ve Alparslan'ın kaleye doğru yol alması, izleyiciyi heyecana boğdu.
    • 27.05.2022 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı: Sezon finali öncesi büyük ve kanlı savaş..!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, Pazartesi günlerine damga vuruyor.

    Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu sahneleri ekrana taşıyor.

    Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i buluşturan dizi, sezon finaline girmeye ve kısa bir mola vermeye hazırlanıyor.

    Sezon finali öncesi yayınlanan fragmanda ise; Alparslan'ın kaleyi almak için Bizanslılarla savaştığı görüldü.

    Oldukça kanlı ve zor geçen savaş sonrası hedef olarak kaleyi gösteren Alparslan'ın fethi tamamladığı görüldü.

    Fragmanda yer alan savaş sahnelerini gören seyirci ise yeni bölümü iple çekmeye başladı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı...

    Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı: Sezon finali öncesi büyük ve kanlı savaş..! #1


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Artan konut fiyatları yakından takip edilecek
    Emlak

    Artan konut fiyatları yakından takip edilecek

    Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem
    Dünya

    Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    Görüş Bildir