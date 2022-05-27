Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı: Sezon finali öncesi büyük ve kanlı savaş..!

Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı: Sezon finali öncesi büyük ve kanlı savaş..!

Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı nefes kesti. Yayınlanan fragmanda; savaş sahneleri ve Alparslan'ın kaleye doğru yol alması, izleyiciyi heyecana boğdu.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, Pazartesi günlerine damga vuruyor.

Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu sahneleri ekrana taşıyor.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i buluşturan dizi, sezon finaline girmeye ve kısa bir mola vermeye hazırlanıyor.

Sezon finali öncesi yayınlanan fragmanda ise; Alparslan'ın kaleyi almak için Bizanslılarla savaştığı görüldü.

Oldukça kanlı ve zor geçen savaş sonrası hedef olarak kaleyi gösteren Alparslan'ın fethi tamamladığı görüldü.

Fragmanda yer alan savaş sahnelerini gören seyirci ise yeni bölümü iple çekmeye başladı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı İZLE