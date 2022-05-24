Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı: Akça babası Hasan Bey'e kavuştu, yürekler darmadağın!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Akça Hatun, babası Hasan Bey'e kavuştu. Baba-kızın birbirine sarılıp ağlaması, yürekleri darmadağın etti.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

23 Mayıs Pazartesi akşamı 26. bölümüyle ekranlara gelen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, izleyicileri ters köşeye yatırdı.

Dizinin 26. bölüm fragmanında; Akça Hatun'un kendini öldürdüğü görülmüş ve bu sahne sonrası Fahirye Evcen'in diziden çıktığı iddia edilmişti.

Ancak yeni bölümde, Akça Hatun'un Alpagut ile işbirliği yaparak Kekavmenos'u kandırdığı ortaya çıktı.

Dizinin hemen ardından 30 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 27. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; Akça Hatun, ''Senin kızınım Aybike'yim.'' diyerek Hasan Bey'e sarıldı. Akça ile Hasan Bey'in birbirlerine sarılıp ağlaması, yürekleri sızlattı.

Alparslan'ın, ''Ya Rabbim! İslamın hizmetkarı olan bu orduyu mansur ve muzaffar eyle. Kılıçlarımızı zülfikara eş eyle. Kutlu bir fesihle ümmeti Muhammed'i sevindir ya Rabbi!'' diyerek dua etmesi ise fragmana damga vurdu.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 30 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 27. bölüm ile birlikte sezon finali yapacak. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 27. Bölüm 1. Fragman İzle