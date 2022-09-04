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    Alparslan: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

    TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni sezon öncesi ilk fragmanı yayınlandı.İşte yeni bölüm tanıtımı..
    • 04.09.2022 - 11:23
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezona girmeye hazırlanıyor.Büyük bir izleyici kitlesi bulunan dizi 19 Eylül'de ekranlara gelecek.

    Dizinin hayranları yeni sezon öncesi diziye dahil olacak oyuncuları merak ediyor.Başrolünde Barış Arduç'un bulunduğu dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı.

    28. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yine heyacan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

    İşte Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon ilk fragmanı..

    Alparslan: Büyük Selçuklu 28. Bölüm fragmanı VİDEO


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