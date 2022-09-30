Alparslan: Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı: Bu düğün olmayacak!

Alparslan'ın yayınlanan son fragmanında; Seferiyye Hatun'un atla kaçtığı görülürken, Alparslan ise herkese bu düğünün olmayacağını duyurdu.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan:Büyük Selçuklu, yeni sezonu ile devam ediyor.

Barış Arduç, Kayra Zabcı, Mehmet Özgür ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizi, yeni sezonda da reyting rekorları kırıyor.

İlk sezondan birçok oyuncu ile yollarını ayıran dizide hikaye bambaşka bir yola evrilirken, savaş sahneleri ise nefes kesiyor.

Barış Arduç'un Alparslan'a hayat verdiği dizinin yayınlanan son fragmanında; Seferiyye Hatun'un atla birlikte kaçtığı görüldü.

Herkss düğünün olmasını beklerken tersi bir hamle yapan Alparslan, "Bu düğün olmayacak." dedi.

Bir yandan Bizans'a karşı mücadelesini sürdüren ve çevresindeki hainleri ayıklamak isteyen Alparslan, Seferiyye Hatun ile olan mücadelesini ise bırakmaya niyetli değil. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı İZLE