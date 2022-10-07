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    Alparslan: Büyük Selçuklu 31. bölüm 1. fragmanı: Cümle Anadolu topraklarını alacağım!

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınlanan son fragmanında; Alparslan'ın Bizans'a kafa tutması ve "Cümle Anadolu topraklarını alacağım!" demesi olay oldu.
    • 07.10.2022 - 11:52
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 31. bölüm 1. fragmanı: Cümle Anadolu topraklarını alacağım!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyğük Selçuklu, yeni sezonu ile devam ediyor.

    Fahriye Evcen'in ayrıldığı ve Kayra Zabcı'nın yerine geldiği dizi, yeni sezonda da sahneleriyle nefes kesiyor.

    Barış Arduç'un Alparslan'a hayat verdiği dizinin yayınlanan son fragmanında da, yine savaş sahneleri ilgi çekti.

    Yayınlanan son fragmanda ise Alparslan'ın Bizans karşısındaki güçlü duruşu ve "Cümle Anadolu topraklarını alacağım!" sözü olay oldu.

    Seferiye Hatun cephesinde işler karışırken, Alparslan'ın kurulan oyunları bozmak için atacağı hamleler merak edilmeye başlandı.

    İdam ile karşı karşıya kalan Seferiye Hatun'un tek kurrtuluşu ise yine Alparslan olacak.. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 31. bölüm 1. fragmanı...

    Alparslan: Büyük Selçuklu 31. bölüm 1. fragmanı İZLE

    Alparslan: Büyük Selçuklu 31. bölüm 1. fragmanı: Cümle Anadolu topraklarını alacağım! #1


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