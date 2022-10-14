Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm 2. fragmanı: Öldürmek istedikleri sendin!

Alparslan'ın yayınlanan son fragmanında; Alparslan Bey ve Seferiye Hatun yüzleşti. Alparslan, "Öldürmek istedikleri ben değildim, sendin." diyerek Seferiye Hatun'u şoke etti.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan dizisinden yeni fragman geldi.

Yayınlanan yeni fragmanda; Alparslan'ın Seferiye Hatun ile yüzleştiği ve ona, "Öldürmek istedikleri ben değildim, sendin" dediği görüldü.

Bu söylemler karşısında şoke olan Seferiye Hatun'un bundan sonra Alparslan'a nasıl davranacağı ise merak edildi.

Diğer yandan tuzağa düşen İnal'ı kurtarmaya yetişen Alparslan, Tekfurun kızının kaçırıldığını öğrendi.

Tekfurun kızını kaçırmakla suçlanan ancak kızı kurtarmak için harekete geçen Alparslan, bir kez daha Bizans'ın karşısında durdu.

İşte Büyük Selçuklu 32. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm 2. fragmanı İZLE