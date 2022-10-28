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    Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm 2. fragmanı: Büyük savaş başladı!

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan son fragmanı, savaş sahneleriyle yine nefesleri kesti ve seyircisini ekran başına kilitledi.
    • 28.10.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 17:33
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm 2. fragmanı: Büyük savaş başladı!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan'dan yeni fragman geldi.

    Yayınlanan son fragman, savaş sahneleri ile yine izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı.

    Son fragmanda; Alparslan'ın Bizans'a karşı savaş açtığı görüldü. Tekfur'u köşeyi sıkıştıran Alparslan, bu defa kaleyi almaya kararlı.

    Savaş sahneleri nefes keserken, Seferiye ise Alparslan'ın elindeki yaraları gördü ve endişelenmeye başladı.

    Seferiye'nin bu ilgisi ve endişesi ise obadaki herkesin dikkatini çekmeye başladı.

    İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm 2. fragmanı...

    Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm 2. fragmanı: Büyük savaş başladı! #1


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