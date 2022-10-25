Petrol
90.82
-0.43%
Euro
18.3493
0.10%
Dolar
18.6066
0.13%
Altın
985.18
-0.12%
Borsa
4009
0.80%
Bitcoin
363.091
-0.44%
BTXN Coin
10.52
2.63%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı! 'Onlar için ölüm olan bizim için şehadettir.'

    TRT 1 ekranlarının başarılı dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 34. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm tanıtımı..
    • 25.10.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı! 'Onlar için ölüm olan bizim için şehadettir.'

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 34. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Her bölümde izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi saat 20.00'de ekranlara geliyor. Dün akşam 33. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın hikayesini konu alan dizide Alparslan karakterine ünlü oyuncu Barış Arduç hayat veriyor. 2. sezonuyla bu yılda devam eden dizi her bölümüyle farklı bir askiyon ve heyecan yaşatıyor.

    Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar..

    Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı VİDEO


    Zonguldak'taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı
    3. Sayfa

    Zonguldak'taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Baba 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kadir babası ile ilgili gerçeği açıklıyor mu?
    Medya

    Baba 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kadir babası ile ilgili gerçeği açıklıyor mu?

    Görüş Bildir