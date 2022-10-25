Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı! 'Onlar için ölüm olan bizim için şehadettir.'

Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı! 'Onlar için ölüm olan bizim için şehadettir.'

TRT 1 ekranlarının başarılı dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 34. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm tanıtımı..

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 34. bölüm fragmanı yayınlandı.

Her bölümde izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi saat 20.00'de ekranlara geliyor. Dün akşam 33. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın hikayesini konu alan dizide Alparslan karakterine ünlü oyuncu Barış Arduç hayat veriyor. 2. sezonuyla bu yılda devam eden dizi her bölümüyle farklı bir askiyon ve heyecan yaşatıyor.

Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar..

Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı VİDEO