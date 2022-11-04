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    Alparslan: Büyük Selçuklu 35. bölüm fragmanı! Seferiye Hatun Alparslan'ın hayatını kurtarıyor!

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu Pazartesi günü 35. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin merakla beklenen 35. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm tanıtımı..
    • 04.11.2022 - 17:43
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 35. bölüm fragmanı! Seferiye Hatun Alparslan'ın hayatını kurtarıyor!

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu önümüzdeki hafta 35. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Dizinin her bölümü farklı bir aksiyona ve maceraya sahne oluyor. Yayınlanan 35. bölüm fragmanında ise izleyiciyi etkileyen ve heyecanlandıran bir olay yaşanıyor.

    Seferiye Hatun'un, zor durumdaki Alparslan'ın hayatını kurtardığı anlar izleyiciyi çok heyecanlandırırken dizinini yeni bölümü merakla beklenmeye başlandı.

    İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 35. bölüm fragmanı!

    Alparslan: Büyük Selçuklu 35. bölüm fragmanı VİDEO


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