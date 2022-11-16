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    Alparslan: Büyük Selçuklu 36. Bölüm 1. fragmanı! Seferiye hatun babasıyla karşı karşıya!

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin merakla beklenen 36. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde izleyiciyi bekleyen olaylar..
    • 16.11.2022 - 09:45
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 36. Bölüm 1. fragmanı! Seferiye hatun babasıyla karşı karşıya!

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun bu hafta yayınlanması beklenen 36. bölümü 14 Kasım Pazartesi günü ekrana gelmedi.

    Dizinin hayranları yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak ederek konuyla alakalı internette arama yapmaya başladı. Daha sonra dizinin resmi twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

    Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada;

    ''Sevgili izleyicilerimiz, Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz. Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.'' ifadelerine yer verildi.

    Alparslan: Büyük Selçuklu 36. bölümü ile önümüzdeki Pazartesi kaldığı yerden devam edecek. Dizinin sevenleri 36. bölüm fragmanını beklemeye başlamışken merakla beklenen o fragman yayınlandı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 36. bölüm 1. fragmanı..

    Alparslan: Büyük Selçuklu 1. fragmanı VİDEO


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