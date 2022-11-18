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- Alparslan: Büyük Selçuklu 36. Bölüm 2. fragmanı! Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm fragmanı izle!
Alparslan: Büyük Selçuklu 36. Bölüm 2. fragmanı! Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm fragmanı izle!
Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri fragmanı izlemek için araştırma yapmaya başladı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 36. Bölüm 2. fragmanı..
- 18.11.2022 - 13:39
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 36. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk fragmanı izleyenler heyecanla dizinin yayınlanacağı günü beklerken 2. fragman yayınlandı.
İzleyiciyi büyüleyen fragmanda Seferiye Hatun'un sahneleri büyük beğeni topladı. Dizinin hayranları bir an önce dizinin yayınlanması beklediklerini dile getiren yorumlar yapıyor.
Sosyal medyada uzun süre konuşulan 36. bölüm 2. fragmanını izleyenler heyecandan yerlerinde duramadıklarını dile getirdiler.
İşte merakla beklenen 36. bölümün 2. fragmanı..