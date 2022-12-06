Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm 2. fragmanı! Çağrı Bey öldü mü?

Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm 2. fragmanı..

TRT 1 ekranlarının popüler dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi iki haftadır yeni bölümüyle ekrana gelmiyor.

Başrol oyuncusu Barış Arduç'ın kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle çekimlerine ara verilen dizi yeni bölümüyle 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Dizinin 37. bölüm fragmanları yayınlanmay başladı. Fragmanda yer alan sahnelerde izleyiciyi şok edecek detaylar bulunuyor.

İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 37. Bölüm 2. Fragmanı..

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm 2. fragman VİDEO