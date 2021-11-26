Alparslan: Büyük Selçuklu 4. bölüm 2. fragmanı: Çakalların hükmü, kurt uluyana kadardır!

TRT 1'in iddialı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana zindandan kaçan Alparslan'ın, "Çakalların hükmü, kurt uluyana kadardır" sözü damga vurdu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, reyting rekorları kırıyor.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin gönlünde taht kurmayı başaran dizi, zirveye yerleşti.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu sezonun en iddialı yapımları arasında olduğunu gösterdi.

Dizi Pazartesi günlerine ambargo koyarken, yayınlanan her bölümü seyirci tarafından ilgiyle izleniyor.

Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümü öncesi görücüye çıkan fragmanında; Alparslan'ın zindandan kaçtığı görüldü.

Atabey kızının ölmediğini öğrenirken, Alparslan'ın "Çakalların hükmü, kurt uluyana kadardır. Yeterince bedel ödedik, şimdi sıra alacaklarımızda" sözleri dikkati çekti. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 4. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 4. bölüm 2. fragmanı İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Katliam yerinde Yannis’in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis’in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu’yu suçlar.

Hasan’ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça’yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır?

Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas’ı görevlendirir. Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan’ı görür.

Alparslan’ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar. Katliam haberi Rey ve Merv Obası’nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar.