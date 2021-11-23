Alparslan: Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı: İdam edilecek!

TRT 1'in iddialı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''İdam edilecek!'' sözleri damga vurdu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı...

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun her bölümü ilgiyle izleniyor.

Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran dizi, 22 Kasım Pazartesi akşamı 3. bölümüyle ekranlara geldi. Alparslan, Yannis'in gerçekleştirdiği katliamın intikamını almak için planlar yapmaya başladı.

Dizi, Atabey'in Bizanslıların eline düşmesiyle son bulurken 4. bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Tarihi dizi severlerin büyük ilgili ile takip ettiği Alparslan Büyük Selçuklu'nun 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Alparslan'ın, ''Sırtlan rüya gördü diye kurdun soyu mu tükenir?'' sözleri dikktati çekti Öte yandan Atabey'i kurtarmak isteyen Alparslan, zindana atıldı.

Ona haber getiren kişinin, ''İdam edilecek'' sözleri ise hem heyecanı artırdı hem de merak uyandırdı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı...

Alparslan Büyük Selçuklu 4. Bölüm Fragmanı VİDEO

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Katliam yerinde Yannis’in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis’in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu’yu suçlar.

Hasan’ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça’yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır?

Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas’ı görevlendirir. Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan’ı görür. Alparslan’ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar.

Katliam haberi Rey ve Merv Obası’nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar.