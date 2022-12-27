Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı! Tuğrul bey ölecek mi?

Alparslan: Büyük Selçuklu 40 bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm tanıtımı..

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor.

Başrolünde Barış Arduç'un bulunduğu Alparslan: Büyük Selçuklu dizizis her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanıyor.

Son olarak 39. bölümü ile ekrana gelen dizi 2 Ocak Pazartesi günü 40. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin 40. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı

Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı VİDEO