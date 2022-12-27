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    Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı! Tuğrul bey ölecek mi?

    Alparslan: Büyük Selçuklu 40 bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm tanıtımı..
    • 27.12.2022 - 11:26
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı! Tuğrul bey ölecek mi?

    TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor.

    Başrolünde Barış Arduç'un bulunduğu Alparslan: Büyük Selçuklu dizizis her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanıyor.

    Son olarak 39. bölümü ile ekrana gelen dizi 2 Ocak Pazartesi günü 40. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Dizinin 40. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı

    Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı VİDEO


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