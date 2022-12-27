Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı! Tuğrul bey ölecek mi?

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- Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı! Tuğrul bey ölecek mi?
Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı! Tuğrul bey ölecek mi?
Alparslan: Büyük Selçuklu 40 bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm tanıtımı..
- 27.12.2022 - 11:26
TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor.
Başrolünde Barış Arduç'un bulunduğu Alparslan: Büyük Selçuklu dizizis her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanıyor.
Son olarak 39. bölümü ile ekrana gelen dizi 2 Ocak Pazartesi günü 40. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Dizinin 40. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm fragmanı