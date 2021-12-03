Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm 2. tanıtım: Alparslan şüphelendi, Akça'ya kılıç çekti!

TRT 1'in iddialı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; "Bizden ne saklıyorsun" diyen Alparslan, Akça Hatun'a kılıç çekti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecanlı bölümlere sahne oluyor.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, iddialı yapımlar arasında öne çıktı.

Dizi yayınlandığı ilk günden itibaren hem reytinglerde hem de Youtube üzerinde izlenme rekorları kırdı.

Youtube üzerinden yayınlanan videolar 2 milyondan fazla izlenme oranına ulaşırken, başrol oyuncularının uyumu ise dikkati çekti.

Herkesin sabırsızlıkla yeni bölümün yayınlanmasını beklediği diziden, 5. bölüm 2. fragman geldi.

Yayınlanan son fragmanda; Alparslan'ın tavırlarından dolayı Akça Hatun'dan şüphelenmeye başladığı görüldü.

Akça'nın boynuna kılıç dayayan Alparslan, "Bizden ne saklıyorsun" diye sordu. Akça Hatun ise ne yapacağını şaşırdı.

Ayrıca kaleden kaçan Atabey ve Alparslan'ın peşine askerlerin takıldığı görüldü. Askerlerle mücadele eden Alparslan'ın sahneleri nefes kesti. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm 2. tanıtım...

Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm 2. tanıtım İZLE