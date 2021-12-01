Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm ön izleme: Alparslan'ın boyu boyuna, huyu huyuna denk Akça Hatun...

TRT 1'in iddialı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 5. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Yayınlanan gösterimde, Alparslan ile Akça Hatun'un karşılıklı oynaması dikkati çekti.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun her bölümü ilgiyle izleniyor.

Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran dizi, 6 Aralık Pazartesi akşamı 5. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Tarihi dizi severlerin büyük ilgili ile takip ettiği Alparslan Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 5. bölüm ön izlemesi yayınlandı.

Yayınlanan gösterimde, ''Beyim şimdi sen benimle oynamazsın. Hele yok mudur Beyimin boyu boyuna, hüneri hünerine denk bir Kınık Hatunu?'' sözleri dikkati çekti.

Bu sözlerin ardından Akça Hatun ile Alparslan'ın karşılıklı oynaması, yeni bölüme dair heyecanı ketbekat artırdı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm ön izleme...

Alparslan: Büyük Selçuklu 5. Bölüm Ön İzleme VİDEO