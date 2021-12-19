Alparslan: Büyük Selçuklu 7. bölüm 2. fragmanı: Selçuklu sensin Alparslan!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan son fragmanında; Alparslan'ın Selçuklu topraklarından kovulduğu görüldü. Yolundan dönmeyeceğine yemin eden Alparslan için, yeni bir yolculuk başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrolünü ise Barış Arduç ve Fahriye Evcen paylaşıyor.

Dizinin hem başrollerinin uyumu hem de konusu beğenilirken, ekrana gelen bölümler ise rekor kırıyor.

Yarın yeni ve nefes kesen bir bölümle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan diziden, 2. fragman geldi.

Yayınlanan 2. fragmanda; Alparslan'ın tüm unvanlardan vazgeçtiği ve Selçuklu topraklarından sürgün edildiği görüldü.

Alparslan'ın bundan sonra ne yapacağı merak konusu olurken Atabey ise "Sen Selçuklusun Alparslan." dedi.

Alparslan yolundan dönmeyeceğine dair yemin ederken, Bizanslılar yeni bir planın fitilini ateşledi. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 7. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 7. bölüm 2. fragmanı İZLE