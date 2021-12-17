Alparslan: Büyük Selçuklu 7. bölüm fragmanı: Alparslan tüm unvanlardan vazgeçti, şimdi ne olacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu 7. bölüm fragmanı: Alparslan tüm unvanlardan vazgeçti, şimdi ne olacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan son fragmanında; Akça'nın ok ile vurulduğu ve henüz kurtarılamadığı görüldü. Alparslan'ın ise hanedan üyeliğini bırakması kabul edildi.

TRT 1'in en iddialı dizilerinden birisi olan Alparslan: Büyük Selçuklu, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen gibi iki başarılı ismi buluşturan proje, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan 7. fragmanında; Alparslan'ın annesinin kanını dökenlerden intikam almak için harekete geçtiği görüldü.

Akça Hatun ok ile vurulurken, Akça'nın henüz kurtarılmadığı ve hala vurulduğu yerde olduğu fark edildi.

Alparslan annesinin kanını dökenlerle girdiği savaşı kazanırken, kardeşi ise pusuya düşürüldü.

Tüm unvanlarından feragat eden Alparslan'ın bu isteği kabul edilirken, bundan sonra ne olacağı merak edilmeye başlandı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 7. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 7. bölüm fragmanı İZLE