Alparslan: Büyük Selçuklu 8. bölüm 2. fragmanı: Kekavmenos, Alparslan'ı zehirledi!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Kekavmenos'un anlaşma yapmak için Alparslan ile bir araya geldiği sırada onu zehirledği görüldü.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran dizi, 27 Aralık Pazartesi akşamı 8. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin büyük bir merakla beklenen 8. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Alparslan'ın, ''And olsun ki, kâfır gölgesi altında tek bir Türk mezarı dahi bırakmayacağız!'' sözleri yeri göğü inletir.

Kekavmenos, Akça Hatun'dan Alparslan'a yardım ettiği için hesap sorarken Romen Diyojen, Alparslan'a anlaşma yapmak isteyip istemediğini sorar.

Anlaşma yapmayı kabul eden Alparslan, Kekavmenos ile görüşmeye gelir. Alparslan, anlaşma şartları konusunda Kekavmenos'a tavrını belli eder.

Alparslan, anlaşmayı imzalayacağı sırada fenalık geçirir ve ayakta durmakta zorlanır. Peki Alparslan'a ne olacak? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 8. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 8. Bölüm 2. Fragman VİDEO

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'ın veliahtlığı reddetmesi, herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanır. Alparslan ise annesinin katili Kekavmenos'tan intikam almak ve Vaspurakan'ı Türklere yurt etmek için farklı bir yol seçer. Alparslan'ın seçtiği bu yol, Bizans'ın hiç beklemediği bir hamledir ve bu hamle, kendi içlerinde büyük bir teyakkuza neden olur. Kekavmenos'un Alpagut'a Akça'yı vurdurmasının altında ise Kekavmenos'un bambaşka bir amacının olduğu ortaya çıkar.

Akça ve Alpagut'un ortak davası, devam edebilecek midir? Alparslan'ın hanedan haklarından feragat etmesinin ardından, onun kuyusunu kazmak isteyenlerin sesi daha da yükselir. Alparslan, tüm bu engelleri aşıp inandığı yolda zafere yürüyebilecek midir?