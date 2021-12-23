Alparslan: Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı: Türk'ün elindeki kılıç son nefesinde dahi düşmez!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, Alparslan'ın, ''Türk'ün elindeki kılıç son nefesinde dahi düşmez!'' sözleri damga vurdu.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran dizi, 27 Aralık Pazartesi akşamı 8. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin büyük bir merakla beklenen 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, annesinin kanını dökenlerden intikam almak isteyen Alparslan, Vaspurakan'ı ele geçirmek için büyük cenki başlattı.

Savaş, ''Ya Allah'' nidaları ile başlarken Romen Diyojen, karargahı kaybetmenin korkusunu yaşadı.

Savaşta Alparslan tarafında yer alan Akça Hatun, ''Bildiklerinle öleceksin!'' deyip bıçaklarken Kekavmenos'a yakalanması ise yeni bölümde, meler olacağına dair merakı artırdı.

Fragmanın son sahnesine ise ''Türk'ün elindeki kılıç son nefesinde dahi düşmez!'' sözleri damga vurdu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 8. Bölüm Fragmanı VİDEO

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'ın veliahtlığı reddetmesi, herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanır. Alparslan ise annesinin katili Kekavmenos'tan intikam almak ve Vaspurakan'ı Türklere yurt etmek için farklı bir yol seçer. Alparslan'ın seçtiği bu yol, Bizans'ın hiç beklemediği bir hamledir ve bu hamle, kendi içlerinde büyük bir teyakkuza neden olur. Kekavmenos'un Alpagut'a Akça'yı vurdurmasının altında ise Kekavmenos'un bambaşka bir amacının olduğu ortaya çıkar.

Akça ve Alpagut'un ortak davası, devam edebilecek midir? Alparslan'ın hanedan haklarından feragat etmesinin ardından, onun kuyusunu kazmak isteyenlerin sesi daha da yükselir. Alparslan, tüm bu engelleri aşıp inandığı yolda zafere yürüyebilecek midir?