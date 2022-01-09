Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm 2. fragmanı: Akça Hatun'un hain olduğu ortaya çıktı!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin merakla beklenen 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına; Karaca Hatun'un, ''Haindir bu Akça Hatun, hain!'' sözleri damga vurdu.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran Alparslan: Büyük Selçuklu'nuun yeni bölümü, 10 Ocak Pazartesi akşamı ekranlara gelecekti. Ancak vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle dizi, 17 Ocak 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Dizinin merakla beklenen 9. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda; savaş meydanında yaralanan Akça Hatun'u kucağında taşıyan Alparslan'ın, ''Aç gözünü. Daha sana diyeceklerim var. Esaretten kaçtığın Vaspurakan'ı alacağız daha.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Karaca Hatun'un, ''Haindir bu Akça Hatun, hain!'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 9. Bölüm 2. Fragman VİDEO

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan'ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça'nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak?

Tuğrul ve Çağrı'nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu'da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…