Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı: Akça Hatun büyük yara aldı!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Alparslan, Gevher Hatun'u korumaya çalışırken yaralanan Akça Hatun'u ölmekten son anda kurtarıyor.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran dizinin yeni bölümü, 10 Ocak 2022 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek.

Dizinin büyük bir merakla beklenen 9. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde; Akça Hatun, nihayet kılıcını cenk meydanında düşmana savuruyor.

Dukas, Alparslan'ı, ''İstediğini asla alamayacaksın!'' diye tehdit ederken Alparslan'ın, ''İsteyene şifa, istemeyene ecel oluruz!'' sözleri heyecanı katbekat artırdı.

Öte yandan Alparslan, cenk meydanında Gevher Hatun'u korumaya çalışırken büyük yara alan Akça Hatun'u ölmekten son anda kurtarıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 9. Bölüm 1. Fragman VİDEO

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan'ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça'nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak?

Tuğrul ve Çağrı'nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu'da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…