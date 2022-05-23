Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun ölecek mi? Tarihteki ölümü...

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 26. bölüm 2. fragmanında; Akça Hatun'un kendine hançer sapladığı görüldü. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun ölecek mi? Fahriye Evcen diziden ayrılacak mı?

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 23 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 26. bölüm 2. fragmanında, Akça Hatun'un kendini hançerle öldürmeye çalışması dikkati çekti.

Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in diziden ayrılacağı hakkındaki iddialar fragman ile birlikte güçlendi.

Öte yandan Akça Hatun karakterinin tarihte var olup olmadığı ve nasıl öldüğü de araştırma konusu oldu.

Peki Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun ölecek mi? Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu? Akça Hatun tarihte nasıl öldü? İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun ölecek mi?

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun sezon finali için nefesler tutuldu.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 26. bölüm 2. fragmanında; Alparslan'ın karşısında durmak istemeyen Akça Hatun, Kekavmenos'a "Madem onlara karşı silahın benim" diyerek kendi canına kıydı.

Bununla birlikte beyaz bir örtüyle yüzü kapalı şekilde sedyede yatan kişinin de Akça Hatun olduğu düşünüldü. Bu sahne sonrası Fahriye Evcen'in hayat verdiği Akça Hatun'un akıbeti merak konusu oldu.

Dizide Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümle birlikte yanıt bulacak.

Alparslan: Büyük Selçuklu 26. Bölüm 2. Fragman İzle

Akça Hatun gerçekte kimdir, nasıl öldü?

Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Akça Hatun'un doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmamaktadır.

Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Sultan'ın bu iki evlilikten 12 çocuğu olmuştur.