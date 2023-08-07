Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi? Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu'nun akıbeti merak uyandırdı.
Dizinin hayranları Alparslan: Büyük Selçuklu'nun üçüncü sezonu ile ekranlara gelip gelmeyeceğini araştırıyor.
Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nı yer aldığı dizi her Pazartesi yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyordu.
İlk bölümüyle 8 Kasım 2021 tarihinde ekrana gelen Alparslan: Büyük Selçuklu'nun akıbeti belli oldu.
Final yapacak
Barış Arduç'un diziden ayrılık kararı almasının ardından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kaderi belli oldu.
Son olarak 19 Haziran'da 59. bölümü ile ekranlara gelen Alparslan: Büyük Selçuklu'nun final yapacağı kesinleşti.
Dizi yeni sezonda ekrana gelecek son iki bölümü ile ekranlara veda edecek.