Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi? Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapacak? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kaderi belli oldu. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dizinin hayranlarını üzecek haber kesinleşti..

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu'nun akıbeti merak uyandırdı. Dizinin hayranları Alparslan: Büyük Selçuklu'nun üçüncü sezonu ile ekranlara gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nı yer aldığı dizi her Pazartesi yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyordu. İlk bölümüyle 8 Kasım 2021 tarihinde ekrana gelen Alparslan: Büyük Selçuklu'nun akıbeti belli oldu. Final yapacak Barış Arduç'un diziden ayrılık kararı almasının ardından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kaderi belli oldu. Son olarak 19 Haziran'da 59. bölümü ile ekranlara gelen Alparslan: Büyük Selçuklu'nun final yapacağı kesinleşti. Dizi yeni sezonda ekrana gelecek son iki bölümü ile ekranlara veda edecek.