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- Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden? İşte Alparslan yeni bölüm tarihi
Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden? İşte Alparslan yeni bölüm tarihi
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 14:09
- Güncelleme : 10.01.2022 - 14:12
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.
Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran Alparslan: Büyük Selçuklu, geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara gelmemişti.
Bu hafta pek çok dizinin setinde çıkan vakalar nedeniyle yayın hayatına ara vermesinin ardından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin de akıbeti merak konusu oldu.
Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi...
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Bu nedenle dizi, 9. bölümü ile 17 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.
10 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:10 Aslan Ailem
- 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
- 23:25 112 Acil Çağrı
- 00:40 Türk Sineması "Soluk"
- 02:25 Şehrime Hoş Geldiniz
- 02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)