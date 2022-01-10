Euro
15.7144
-0.07%
Dolar
13.8708
0.47%
Altın
801.8450
0.57%
Borsa
2,068.31
1.72%
Bitcoin
582.464
-1.80%
BTXN Coin
33.68
0.26%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden? İşte Alparslan yeni bölüm tarihi

    Pek çok dizi, artan vaka sayıları nedeniyle bir hafta ara verince Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden? İşte Alparslan yeni bölüm tarihi

    Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

    Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

    Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran Alparslan: Büyük Selçuklu, geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara gelmemişti.

    Bu hafta pek çok dizinin setinde çıkan vakalar nedeniyle yayın hayatına ara vermesinin ardından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin de akıbeti merak konusu oldu.

    Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi...

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Bu nedenle dizi, 9. bölümü ile 17 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

    Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden? İşte Alparslan yeni bölüm tarihi #1

    10 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    • 05:10 Aslan Ailem
    • 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    • 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    • 12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
    • 13:15 Beni Böyle Sev
    • 16:30 Seksenler (Altyazılı)
    • 19:00 Ana Haber (Canlı)
    • 19:55 İddiaların Aksine
    • 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
    • 23:25 112 Acil Çağrı
    • 00:40 Türk Sineması "Soluk"
    • 02:25 Şehrime Hoş Geldiniz
    • 02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    Görüş Bildir