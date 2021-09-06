Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! İmzalar atıldı, o isim resmen kadroda...

Yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine bomba bir oyuncu transfer edildi. Yurdaer Okur, merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.

''Diriliş Ertuğrul'', ''Payitaht Abdülhamid'', ''Bir Zamanlar Kıbrıs'', ''Uyanış Büyük Selçuklu'' ve ''Maveraya Yolculuk'' gibi tarihi dizileriyle reyting rekorları kıran TRT 1 ekranlarına yeni bir tarihi yapım daha geliyor.

Geçtiğimiz sezon ''Melikşah'' dönemini konu edinen ve ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru sarıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda "Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor.

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dair detaylar belli olmaya devam ediyor.

YURDAER OKUR ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'DA

Son olarak ''Kefaret'' dizisinde Ahmet karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Yurdaer Okur, merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Akli Film'in sahibi yapımcı Emre Konuk, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Okur'un kadroya dahil olduğunu duyurdu.

Konuk, paylaşımında, ''Yıllar önce yönetmen olarak televizyona çektiğim ilk projemin başrollerindendi. Şimdi yeniden bir aradayız. Kadim dostum Yurdaer Okur, Alparslan: Büyük Selçuklu dizimizde.'' ifadelerini kullandı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'NUN OYUNCULARI

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan Alparslan dizisi için kesinleşen isimler arasında Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür yer alıyor.

Barış Arduç'un partneri kimsesiz Akça Hatun rolüne Fahriye Evcen hayat veriyor. Diziye yeni katılan Yurdaer Okur'un rolü ise henüz bilinmiyor.