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- Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 2. fragmanı yayınlandı: Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda tanıyamaz
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 2. fragmanı yayınlandı: Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda tanıyamaz
- Özel Haber
- 14.09.2021 - 22:08
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı.
TRT ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrolünde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alırken, yayınlanan ilk fragman nefes kesmişti.
Yayınlanan ilk fragmanda Barış Arduç'un sahnelerine yer verilirken, "Ben Anadolu'yu ilelebet Türk'e yurt yapan Alparslan" sözleri ise sahneye damga vurmuştu.
Bugün diziden yeni bir tanıtım daha gelirken, bu defa Akça Hatun karakterine hayat verecek olan Fahriye Evcen'in sahneleri verildi.
İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 2. fragmanı...
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 2. fragmanı VİDEO
FAHRİYE EVCEN DİZİYE SIKI HAZIRLANIYOR
Dizide, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak olan Fahriye Evcen, at binme ve kılıç eğitimi alıyor.
35 yaşındaki güzel oyuncunun eğitimlerde çekilen fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi topladı.