Haberler

Medya Haberleri

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 2. fragmanı yayınlandı: Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda tanıyamaz

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 2. fragmanı yayınlandı: Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda tanıyamaz

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden ikinci fragman geldi. Fahriye Evcen'in sahneleri nefes keserken, yayın günü ise merak konusu oldu.