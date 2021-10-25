Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin Akça'sı Fahriye Evcen cadı oldu! İşte o kareler

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin Akça'sı Fahriye Evcen cadı oldu! İşte o kareler

8 Kasım Pazartesi günü yayın hayatına başlayacak olan Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisinde oynayan Fahriye Evcen, Cadılar Bayramı'nı kutluyor. Bayram için kılık değiştiren Evcen, herkesi şaşırttı.

Başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, ara verdiği ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor.

Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra ekranlardan uzak kalan Evcen, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde boy gösterecek.

TRT ekranlarında 8 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak olan dizide Evcen, 'Akça Hatun' karakterine hayat verecek.

Geçtiğimiz hafta setten kareler paylaşan Evcen'in rol arkadaşı ise başarılı oyuncu Barış Arduç oldu.

Bu gelişmelerin ardından Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle dikkati çekti.

Cadılar Bayramı'nı kutladığı görülen Evcen'in yeni pozları, Instagram'daki takipçilerini şoke etti.

FAHRİYE EVCEN CADI OLDU

Fahriye Evcen diğer ünlü isimler gibi Cadılar Bayramı'nı kutladı ve cadı kılığına girdi. Oyuncu özel olarak diktirdiği kostümle poz verdi.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan gönderiye "Tatlı Cadı" yorumları yapıldı.