Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Gözler o güne çevrildi

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Gözler o güne çevrildi

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu'nun çekimleri devam ediyor.

Sultan Alparslan'ın hayatını konu alacak olan dizide, Barış Arduç bu rolü üstlenecek olan oyuncu oldu.

Barış Arduç'un yanında Fahriye Evcen ise başrole ortak olarak, Akça Hatun karakteri ile diziye dahil oldu.

Bu iki sevilen ismi buluşturan dizide, Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandıracak.

Dizide ayrıca Gizem Karaca, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Dizinin geçtiğimiz günlerde hem iki ayrı tanıtımı hem de herkesi heyecanlandıran fragmanı yayınlandı.

Bunun üzerine diziyi izlemek için sabırsızlananlar, "Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Dizi Doktoru'nun özel haberine göre; Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan’ın hikayesinin anlatılacağı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı dizi 25 Ekim Pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ancak dizinin 25 Ekim'de ekranda olacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Emre Konuk'un yapımı üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise M.Çağatay Tosun oturuyor.