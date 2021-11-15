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    Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Tarihte Evdokya...

    Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren Sultan Alparslan'ın anlatıldığı Alparslan:Büyük Selçuklu dizisindeki Evdokya kimdir, tarihte var mı merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 21:13
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    Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Tarihte Evdokya...

    Uyanış Büyük Selçuklu'nun devamı olan Alparslan Büyük Selçuklu TRT1'de başladı.

    Dizinin konusu kadar karakterleri de seyircilerin merak konusu oluyor.

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde öne çıkan Evdokya kimdir, tarihte yeri var mı, Evdokya kimin kızı ve planı nedir soruları araştırılıyor. Dizide Evdokya rolüne Gizem Karaca hayat veriyor.

    Peki, Evdokya ne demek? Evdokya kimdir? İşte tarihte bilinenler...

    EVDOKYA KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Evdokya karakteri kurgusal bir karakterdir. Karakter oluşturulurken tarihi kişilerden esinlenilmiştir.

    Evdokya; Ailesinin intikamını almak ve Konstantiniyye’ye imparatoriçe olarak dönmek en büyük arzusudur. Amacına giden yolda hırslı ve gözü karadır. Devlet işlerinde amcası Kekavmenos’a yardımcı olur.

    EVDOKYA NE DEMEK?

    Evdokyaisminin anlamı "iyi görünüyor" demek. Evdokyaismi Yunanca kökenli bir kız ismidir.

    Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Tarihte Evdokya... #1

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