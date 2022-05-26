Alparslan: Büyük Selçuklu izleyicilerini üzecek haber! O tarihte ekranlara veda ediyor

Alparslan: Büyük Selçuklu izleyicilerini üzecek haber! O tarihte ekranlara veda ediyor

TRT 1'in izlenme rekorları kıran Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri sona erdi. Fahriye Evcen ve Barış Arduç'u buluşturan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali tarihi açıklandı.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizilerden sezon finali haberleri gelmeye başladı.

Bu dizilerden biri de TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu oldu.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin ilk sezon çekimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Barış Bağcı gibi isimlerin yer aldığı Akli Film imzalı dizinin sezon finali tarihi de netleşti.

Sezon finali fragmanı yayınlandı

Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı.

Aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damga vuran Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 30 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 27. bölümle birlikte sezon finali yapacak.

Bir süredir Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in ayrılık haberleriyle gündeme gelen dizi, eylül ayında ikinci sezonuyla yayın hayatına devam edecek.

Alparslan: Büyük Selçuklu 27. Bölüm 1. Fragman İzle