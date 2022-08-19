Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon tanıtımı: İşte Akça'nın yerine gelen mavi gözlü güzel..

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon tanıtımı: İşte Akça'nın yerine gelen mavi gözlü güzel..

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden yeni sezon öncesi ikinci tanıtım geldi. Dizide Fahriye Evcen'in yerine gelen Kayra Zabca, ilk kez gözüktü.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, ikinci sezonu ile ekranlarda olacak.

Geçtiğimiz sezon Pazartesi günleri yayınlanan ve reyting rekorları kıran projede, bir dizi değişiklik yaşandı.

Bu değişkliklerden ilki ise Fahriye Evcen'ibn vedası oldu. Akça'ya hayat veren Evcen, sezon finalinde diziden ayrıldı.

Yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan projeye; Serhat Tutumluer, Kayra Zabcı, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katıldı.

Fahriye Evcen'in yerini doldurması beklenen kayra Zabcı, yeni sezon tanıtımında gözüktü.

Yayınlanan yeni sezon tanıtımı ilk sezonu aratmazken Alparslan'ın, "Artık ikimizi iyileştirecek bir Akça yok" demesi dikkatleri çekti. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon tanıtımı...

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon tanıtımı İZLE