Alparslan Büyük Selçuklu'da izleyicileri ekrana kilitleyen sahne

TRT'nin izlenme rekorları kıran dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 8. bölümünde, Alparslan'ın alınan kalenin burcundan yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.

TRT 1'de yeni dönem dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 8. bölümü de izleyenleri ekranlara bağladı.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini anlatan, Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu: Çoklar diye geri durmadık, azız diye yerinmedik

"ÇOKLAR DİYE GERİ DURMADIK, AZIZ DİYE YERİNMEDİK"

Vaspurakan'ın fethi öncesinde alınan kalenin burçlara çıkan Alparslan, ordusuna yaptığı konuşma ile ekranları başındaki izleyenleri adeta coşturdu:

"Şimdi hüküm, Muhammed aşığı, kurt bakışlı Oğuz çocuklarınındır. Şehitlerimiz, toprağın üstünü yurt kılalım diye, toprağın altındadır. Diktiğimiz sancak burada, onların ruhu, arş-ı aladadır.





Çoklar diye geri durmadık, azız diye yerinmedik. Korkmadık, savaştık. Andolsun ki, kafir gözyaşı altında tek bir Türk mezarı bırakmayacağız. Gece uyumadan, gündüz oturmadan, büyük ülkümüz için gayret edeceğiz. Ve birgün, Vaspurakan'ı da alacağız."

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