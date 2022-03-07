Alparslan: Büyük Selçuklu'dan ayrıldı, Hakim dizisine katıldı! Yeni rolüyle heyecanı arşa çıkaracak

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Emir Bozan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yurdaer Okur, ATV'nin yeni dizisi Hakim'in kadrosuna dahil oldu.

Yapımcılığını Hayri Aslan'ın, genel koordinatörlüğünü ise Akın Topuz'un üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Hakim, sezonun en merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı Limon Yapım imzalı Hakim dizisi için geri sayım devam ediyor.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in paylaştığı Hakim dizisinin çekimleri geçtiğimiz gün başlamıştı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla adından söz ettireceğe benzeyen diziden izleyicileri sevindiren bir haber daha geldi.

YURDAER OKUR HAKİM DİZİSİNDE

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da Emir Bozan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yurdaer Okur, diziye ölerek veda etti.

Diziden ayrılır ayrılmaz yeni projesini bulan Yurdaer Okur, ATV'nin iddialı dizisi Hakim'in kadrosuna dahil oldu.

Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan Hakim, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıklarını ele alınacak.