Alparslan: Büyük Selçuklu'dan büyük ters köşe! 2 ayrılık birden yaşandı, izleyiciler şoke oldu

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 14 Mart Pazartesi akşamı 17. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde 2 başarılı oyuncu, ölerek projeye veda etti.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, aksiyon dolu bölümleriyle izlenme rekorları kırıyor.

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini ekranlara taşıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 14 Mart Pazartesi akşamı 17. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizinin son bölümü, her bölümde olduğu gibi nefes kesen anlara sahne olurken 2 oyuncu birden ölerek projeye veda etti.

EMİR BOZAN ŞEHVER SULTAN'I KATLETTİ

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde; Gazne askerlerini öldüren Şehver'i rehin alan ve Büst'te tahta oturan Emir Bozan, açık şekilde meydan okudu.

Onu durdurmaya çalışırken Alparslan, Süleyman ve Çağrı Bey, büyük güçlükler ve acılarla karşılaştı. Emir Bozan, Çağrı Bey'i iki evladı arasında seçim yapmaya zorladı.

Çağrı Bey'in tüm yalvarmalarına rağmen Bozan, durmadı ve Şehver Sultan'ı haince katletti.

ALPARSLAN EMİR BOZAN'IN KELLESİNİ ALDI

Ablası Şehver Sultan'ın haince öldürüldüğünü öğrenen Alparslan'ın gözü döndü ve Emir Bozan'dan kurtulmak için iyice hırslandı.

Alparslan, ablasının öcünü almak için zekice bir plan yaptı ve Emir Bozan'ın cezasını kesti.

Böylece dizide Emir Bozan'a hayat veren Yurdaer Okur ve Şehven Sultan'ı canlandıran Zeynep Özder, ölerek projeye veda etti.