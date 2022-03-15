Petrol
101.17
-5.36%
Euro
16.31
0.76%
Dolar
14.82
0.24%
Altın
919.59
-0.90%
Borsa
2083
-0.25%
Bitcoin
575.925
-0.76%
BTXN Coin
38.82
-0.33%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Alparslan: Büyük Selçuklu'dan büyük ters köşe! 2 ayrılık birden yaşandı, izleyiciler şoke oldu

    TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 14 Mart Pazartesi akşamı 17. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde 2 başarılı oyuncu, ölerek projeye veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alparslan: Büyük Selçuklu'dan büyük ters köşe! 2 ayrılık birden yaşandı, izleyiciler şoke oldu

    Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, aksiyon dolu bölümleriyle izlenme rekorları kırıyor.

    Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini ekranlara taşıyor.

    Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 14 Mart Pazartesi akşamı 17. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

    Dizinin son bölümü, her bölümde olduğu gibi nefes kesen anlara sahne olurken 2 oyuncu birden ölerek projeye veda etti.

    EMİR BOZAN ŞEHVER SULTAN'I KATLETTİ

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde; Gazne askerlerini öldüren Şehver'i rehin alan ve Büst'te tahta oturan Emir Bozan, açık şekilde meydan okudu.

    Onu durdurmaya çalışırken Alparslan, Süleyman ve Çağrı Bey, büyük güçlükler ve acılarla karşılaştı. Emir Bozan, Çağrı Bey'i iki evladı arasında seçim yapmaya zorladı.

    Çağrı Bey'in tüm yalvarmalarına rağmen Bozan, durmadı ve Şehver Sultan'ı haince katletti.

    Alparslan: Büyük Selçuklu dan büyük ters köşe! 2 ayrılık birden yaşandı, izleyiciler şoke oldu #1

    ALPARSLAN EMİR BOZAN'IN KELLESİNİ ALDI

    Ablası Şehver Sultan'ın haince öldürüldüğünü öğrenen Alparslan'ın gözü döndü ve Emir Bozan'dan kurtulmak için iyice hırslandı.

    Alparslan, ablasının öcünü almak için zekice bir plan yaptı ve Emir Bozan'ın cezasını kesti.

    Böylece dizide Emir Bozan'a hayat veren Yurdaer Okur ve Şehven Sultan'ı canlandıran Zeynep Özder, ölerek projeye veda etti.

    Alparslan: Büyük Selçuklu dan büyük ters köşe! 2 ayrılık birden yaşandı, izleyiciler şoke oldu #2

    Alparslan: Büyük Selçuklu dan büyük ters köşe! 2 ayrılık birden yaşandı, izleyiciler şoke oldu #3

    Alparslan: Büyük Selçuklu dan büyük ters köşe! 2 ayrılık birden yaşandı, izleyiciler şoke oldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Özgür Demirtaş ile Kıraç arasında 'takipçi' kavgası
    Gündem

    Özgür Demirtaş ile Kıraç arasında 'takipçi' kavgası

    Antalya'da kilitlemeyi unuttuğu aracından para çalan hırsız yakalandı
    3. Sayfa

    Antalya'da kilitlemeyi unuttuğu aracından para çalan hırsız yakalandı

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!
    MetaEvren

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!

    Görüş Bildir