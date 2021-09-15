Alparslan: Büyük Selçuklu'dan şoke eden haber! O isim ayrılınca çekimler durdu

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan şoke eden haber! O isim ayrılınca çekimler durdu

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı TRT'nin dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin yönetmeni M. Çağatay Tosun, diziden ayrılma kararı aldı.

TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve reyting rekorları kıran ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin ardından başlayacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, büyük bir merakla bekleniyor.

Yapımını Akli Film'in üstlendiği ve Barış Arduç ile Fahriye Evcen'i buluşturan Alparslan: Büyük Selçuklu, yeni sezonun en iddialı yapımlarının başında geliyor.

Ancak kadrosunda Mehmet Özgür, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca ve Korel Cezayirli gibi isimlerin yer aldığı dizide flaş bir gelişme yaşandı.

M. ÇAĞATAY TOSUN DİZİDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün yeni tanıtımı yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi yaşandı.

Yönetmen M. Çağatay Tosun, diziden ayrılma kararı aldı. Hal böyle olunca çekimlere ara verildi. Sultan Alparslan'ın hayatının anlatılacağı dizinin yeni yönetmeni ise henüz belli olmadı.