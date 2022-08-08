Alparslan: Büyük Selçuklu'dan yeni sezon tanıtımı! Fahriye Evcen'in yerine kim geldi?

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan yeni sezon tanıtımı! Fahriye Evcen'in yerine kim geldi?

İkinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Barış Arduç'un yeni partneri belli oldu. İşte güzelliğiyle büyüleyen o isim...

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in paylaştığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren milyonları ekranların başına kilitlemeye başardı.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkati çeken dizi, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyor.

Yayınlanan ikinci sezon ilk fragmanıyla beğeni toplayan dizinin kadrosunda bazı değişimler yaşanıyor.

Hatırlanacağı üzere Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali bölümünde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, projeye ölerek veda etmişti.

Fahriye Evcen'in yerine hangi oyuncu geldi?

Barış Arduç'un yeni partnerinin kim olacağı ise büyük bir merak konusuydu. Arduç'un sır gibi saklanan yeni partneri belli oldu.

Genç oyuncu Kayra Zabcı, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Zabcı, Barış Arduç'un hayat verdiği Alparslan karakterinin eşi Seferiye Hatun rolünü canlandıracak.

Alparslan: Büyük Selçuklu Yeni Sezon Tanıtımı