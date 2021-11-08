Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen kimdir? İşte biyografisi

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in hayatı merak konusu oldu. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşında?

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini ekranlara taşıyan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Barış Bağcı gibi isimler yer alıyor.

Soon olarak ''Ölene Kadar'' adlı dizide rol alan Fahriye Evcen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Fahriye Evcen'in hayatı hakkında bilgileri araştırıyor.

Peki Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Fahriye Evcen'in biyografisi...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU AKÇA HATUN KARAKTERİ HAKKINDA

"Ona söylenen yalanlar ve inandığı gerçekler arasına sıkışmış olan Akça, zamanı geldiğinde büyük hamlesini yapmayı beklemektedir. Alparslan ile karşılaşmasıyla hayatı bambaşka bir yola evrilecektir!"

Akça Hatun bilinen diğer adıyla Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor. Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur. Çocuklarının isimleri şöyle;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya gelen Fahriye Evcen, anne tarafından Çerkez, baba tarafından Kaval göçmenidir.

Aslen Samsun, Bafralı olan Fahriye Evcen, çocukluk dönemini Almanya'da geçimiş ve Alman Neo-Naziler'in Türklerin evlerini yaktığı bu dönemde ailesi ile birlikte zor zamanlar yaşamıştır.

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümüne başlayan Evcen, dizi teklifleri almasının üzerine buradaki eğitimini dondurmuştur. Türkiye'ye tam dönüş yaptıktan sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etmiş ve burada Tarih bölümünü tamamlamıştır.

Türkiye'de tatil yapmak için geldiği bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katılan Evcen, programda usta oyuncu Aydoğan'ın dikkatini çekmiştir. Aydoğan, Fahriye Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırmış ve bu tanışma Evcen'in oyunculuğa ilk adımı olmuştur.

Dizi teklifi alınca devam ettiği üniversitesini dondurup Türkiye'ye dönen güzel oyuncu, İstanbul'da yaşamaya başlamış ve ilk profesyonel rolünü 2005'te ''Asla Unutma'' dizisi ile kapmıştır.

Bir dönem de Hasret'te başrol oynayan oyuncu Evcen, dönemin popüler dizisi Yaprak Dökümü'nde 'Necla' karakterine hayat vermiş ve bu sayede, kısa süre içinde ülke çapında tanınır hale gelmiştir.

11 Nisan 2008 tarihinde ilk kez bir sinema filminde rol bulan Evcen, ''Cennet'' filminde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. 2011'den itibaren çok sayıda reklam filminde de boy gösteren güzel oyuncu, 2013'te ''Çalıkuşu''' dizisinde Burak Özçivit ile başrolü paylaşmıştır.

Dizideki uyumları yapımcıların gözünden kaçmayan Özçivit ve Evcen ikilisi daha sonra da ''Aşk Sana Benzer'' adlı film için kamera karşısına geçmiştir.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER